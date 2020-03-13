Волгоградцев приглашают высадить «Сады памяти»

13 Март 2020 2020-03-13T20:23:55+03:00

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Акцию «Сады Памяти» инициировали Всероссийское движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза России. Суть ее в том, чтобы в память о тех, кто отдал жизнь ради победы в Великой Отечественной войне, возвести сады. Волгоградская область также присоединится к этой акции.

- В черте городов - в парках, скверах, аллеях, а также и на территории лесного фонда в ходе акции планируют посадить 600 тысяч саженцев, - уточняют в региональном комитете природных ресурсов.

Первый "Сад Памяти" в волгоградском регионе появится в городе воинской славы – Калаче-на-Дону. Постепенно к акции подключатся все муниципальные образования.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого надо зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф, либо в одноимённое приложение Вконтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать о дате, времени посадки и контакты для связи.

Всего в рамках акции по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU