2020-03-13T19:40:44+03:00
Происшествия

В поезде «Волгоград-Москва» пассажир подрался с полицейскими

На хулигана завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, буйные пассажиры в поездах – не редкость. Обычно, их быстро успокаивает транспортная полиция, но случай, который произошел в поезде «Волгоград-Москва» дошел до уголовного дела.

Случилось это еще 27 февраля 2020-го. Проводник поезда сообщила в полицию о пьяном мужчине, который устроил в вагоне дебош. По вызову прибыли стражи порядка, но на их требование прекратить хулиганство, мужчина разразился нецензурной бранью.

- Пассажир использовал оскорбительные слова и выражения, унижающие честь и достоинство личности, а также, находясь в возбужденном и агрессивном состоянии, высказал угрозы применения насилия в отношении правоохранителей, - гласит сообщение Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Стражи порядка терпеть такое обращение не стали и завели на буйного мужчину уголовное дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь дебоширу грозит либо штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до полугода.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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