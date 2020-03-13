На ерике Каширин в Волго-Ахтубинской пойме строят переливную плотину

13 Март 2020 2020-03-13T19:07:42+03:00

Благодаря этому сооружению вода в ерике сохранится после половодья до самой осени

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Ерик Камышин в Волго-Ахтубинской пойме – одна из главных артерий, по которой вода во время весеннего половодья поступает в тракт. Однако, из-за несовершенной системы вода так же скоротечно убывала, оставляя только лужи. Чтобы сохранить необходимый уровень воды после половодья, было решено построить переливную плотину.

- Возводимое сооружение представляет собой переливную плотину шпунтового типа длиной 83 метра и высотой 6,5 метра. Регулировать водовыпуск позволит система из донных стальных труб, - поясняют в облкомприроды.

Сейчас рабочие монтируют шпунтовое ограждение и укладывают песок. Также специалисты выполняют мероприятия по защите берега от размыва. Полностью завершить работы планируют уже к концу 2020-го. Деньги на это выделяют из госбюджета в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Всего до 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме построят более 70-ти гидросооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU