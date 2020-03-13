2020-03-13T19:07:42+03:00
Общество

На ерике Каширин в Волго-Ахтубинской пойме строят переливную плотину

Благодаря этому сооружению вода в ерике сохранится после половодья до самой осени
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Ерик Камышин в Волго-Ахтубинской пойме – одна из главных артерий, по которой вода во время весеннего половодья поступает в тракт. Однако, из-за несовершенной системы вода так же скоротечно убывала, оставляя только лужи. Чтобы сохранить необходимый уровень воды после половодья, было решено построить переливную плотину.

- Возводимое сооружение представляет собой переливную плотину шпунтового типа длиной 83 метра и высотой 6,5 метра. Регулировать водовыпуск позволит система из донных стальных труб, - поясняют в облкомприроды.

Сейчас рабочие монтируют шпунтовое ограждение и укладывают песок. Также специалисты выполняют мероприятия по защите берега от размыва. Полностью завершить работы планируют уже к концу 2020-го. Деньги на это выделяют из госбюджета в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Всего до 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме построят более 70-ти гидросооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев приглашают высадить «Сады памяти»
В поезде «Волгоград-Москва» пассажир подрался с полицейскими
«Ротор» заплатит штраф на фаната с дымовой шашкой на матче
На ерике Каширин в Волго-Ахтубинской пойме строят переливную плотину
В Волгограде подполковника лишили звания и отправили в колонию за кражу солярки
В 2020-м в Волжском приведут в порядок два сквера и обустроят свой «Арбат»
Волгоградцу дали 10 лет колонии строгого режима за торговлю амфитамином
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротор»-«Спартак-2»
Волгоградские власти купят подушки под шею на 400 тысяч рублей
Под Волгоградом владельцев мусорного полигона оштрафовали на миллион рублей за нарушения
У областной больницы сделают три новых проезда
Волгоградцев предупреждают о мошенничестве автосалонов
В Волгограде врач отдала два миллиона мошенникам, чтобы получить 300 тысяч компенсации за глюкометр
В Волгограде Главпочтамт наказали за отсутствие пандусов
Волгоградстат: инвестиции в промышленность выросли на 14,4%
В Волгограде приступили к ремонту дороги на Ткачева
В Волгограде перероют и перекроют улицу Кубанскую
Волгоградская область оказалась в хвосте экологического рейтинга
В Волгограде проходят антитеррористические учения
Матч «Ротор»-«Шинник» состоится: в Волгограде опровергли отмену игры из-за короновируса
Коронавирус не помеха: в Волгограде пройдет Крестный ход на Пасху
На пожаре в Волгоградской области погибли двое осужденных