2020-03-13T18:24:47+03:00
Происшествия

В Волгограде подполковника лишили звания и отправили в колонию за кражу солярки

Бывший военный проведет за решеткой восемь лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамье подсудимых Волгоградского гарнизонного суда оказался полковник (правда, теперь уже бывший) Владимир Лапштаев. Он служил в одной из воинских частей в Волгоградской области и попался на краже дизельного топлива. Причем воровал не канистрами, а в особо крупных размерах. В соучастниках у него был гражданский служащий этой же части – Ильгиз Усманов. Обоих признали виновными и отправили за решетку.

- Лапштаев получил восемь лет, Усманов – четыре года. Оба отправятся в колонию общего режима. Также каждый из них заплатит штраф: бывший военный – 350 тысяч рублей, служащий – 100 тысяч рублей. Кроме того, Лапштаева лишили воинского звания «подполковник», - гласит сообщение Волгоградского гарнизонного суда.

Бывший военнослужащий пытался оспорить столь жесткий вердикт, но апелляционные жалобы защитников осужденных оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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