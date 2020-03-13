В 2020-м в Волжском приведут в порядок два сквера и обустроят свой «Арбат»

13 Март 2020 2020-03-13T17:49:55+03:00

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В этом году в Волжском появится еще три комфортные зоны отдыха. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» полностью обновят территорию вдоль жилого дома № 97 по проспекту Ленина (от улицы Энгельса до улицы Заводская), сквер на улице Дружбы (от Пионерской до Александрова), а также сквер на Молодежной (в границах от набережной до проспекта Ленина).

В сквере на Молодежной рабочие уже приступили к работам. Первым делом, как водится, срежут весь сухостой. Но, власти сразу оговариваются, что голубые ели и кусты сирени в зеленой зоне сохранят. А позже еще и высадят здесь цветники.

Кроме того, в сквере появится, так называемый, студенческий уголок - с модульными скамейками и тумбами, библиотекой по типу бук-кроссинга.

- Планируется обновление «закладного» камня сквера, - добавляют в администрации региона.

Всего, отметим, в этом году на деньги из областного и государственного бюджетов приведут в порядок 155 общественных и 22 дворовых территорий в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU