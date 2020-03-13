2020-03-13T17:31:23+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали 10 лет колонии строгого режима за торговлю амфитамином

У молодого человека изъяли крупную партию наркотиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде отправили за решетку еще одного наркоторговца. 26-летнего парня суд приговорил к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.

Такое жесткой жесткий вердикт волгоградец получил за торговлю психотропными веществами.

Как установили следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду, молодой человек летом 2018-го нашел «поставщика» наркотиков в интернете. Ему присылали крупные партии «дури», а он должен был делить их на дозы и делать закладки и сообщать о тайниках сообщнику. Но заработок его был недолгим – в ноябре 2018-го его задержали.

- В квартире у задержанного и в «тайниках», которые он заложил, правоохранители нашли почти 250 граммов смеси, содержащей амфитамин, а также около 10 граммов различных наркотических средств, - уточняют в областной прокуратуре.

Волгоградец категорически отрицал свою причастность к распространению наркотиков, однако улики и доказательства, представленные правоохранителями в суде, говорили обратное.

- В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, -добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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