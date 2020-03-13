2020-03-13T17:30:00+03:00
Спорт

В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротор»-«Спартак-2»

Игра должна пройти 22 марта на «Волгоград Арене»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не исключено, что ближайшие домашние матчи в Волгограде пройдут без зрителей.Не исключено, что ближайшие домашние матчи в Волгограде пройдут без зрителей.
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В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротор»-«Спартак-2», который должен пройти на «Волгоград Арене» 22 марта. Официальных комментариев о причине пока нет. Но, вероятнее всего, это связано с ограничениями в проведении массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Информация о проведении ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в официальных сетях клуба на следующей неделе» - такое сообщение появилось сегодня, 13 марта, в телеграмм-канале СК «Ротор».

Аналогичные меры по ограничению ранее ввели в Москве и Московской области. Там на стадионы допускают не более 5 тысяч человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц. Но игра "Ротора" и "Шинник", который запланирован на 15 марта, все же пройдет на "Арене Химки" в Московской области.

А вот, например, матч «Балтики» и «Армавира», который также запланирован на 15 марта, уже пройдет без зрителей. Опять же из-за ограничений, введенных в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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