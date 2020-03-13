2020-03-13T16:47:51+03:00
Общество

Волгоградские власти купят подушки под шею на 400 тысяч рублей

Администрация региона заказала сто таких подарочных наборов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На сайте Госзакупок появился лот на поставку сувенирной продукции «для государственных нужд» администрации Волгоградской области. Заказчиком выступает ГКУ ВО «Центр организации закупок». Казалось бы, что тут необычного? Но дело в том, что в качестве суверниров выступают подушки под шею.

Как выяснила «КП-Волгоград», закупают таких «сувениров» сто штук. И потратят на них из регионального бюджета ни много, ни мало – 405 тысяч рублей. Получается по 4 тысячи за подушечку.

Неужели эти подушки с позолотой? Вы почти угадали. Сами подушки под шею будут флокированные, выполнены из ПВХ. На каждую должен быть нанесен логотип методом шелкографии. И упакованы они должны быть в подарочные коробки, на крышке которой будет тиснение золотом. Плюс в наборе прилагается еще и чехол на чемодан высотой от 65 до 74 сантиметров, с потайными молниями, вязанной резинкой, и тоже с логотипом, нанесенным по всей площади чехла с двух сторон методом сублимационной полноцветной печати. Как сказано в документации, печатать на коробках будут виды Волгограда и Волгоградской области. Кому только достанутся такие «сувениры» не сказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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