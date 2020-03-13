Волгоградские власти купят подушки под шею на 400 тысяч рублей
На сайте Госзакупок появился лот на поставку сувенирной продукции «для государственных нужд» администрации Волгоградской области. Заказчиком выступает ГКУ ВО «Центр организации закупок». Казалось бы, что тут необычного? Но дело в том, что в качестве суверниров выступают подушки под шею.
Как выяснила «КП-Волгоград», закупают таких «сувениров» сто штук. И потратят на них из регионального бюджета ни много, ни мало – 405 тысяч рублей. Получается по 4 тысячи за подушечку.
Неужели эти подушки с позолотой? Вы почти угадали. Сами подушки под шею будут флокированные, выполнены из ПВХ. На каждую должен быть нанесен логотип методом шелкографии. И упакованы они должны быть в подарочные коробки, на крышке которой будет тиснение золотом. Плюс в наборе прилагается еще и чехол на чемодан высотой от 65 до 74 сантиметров, с потайными молниями, вязанной резинкой, и тоже с логотипом, нанесенным по всей площади чехла с двух сторон методом сублимационной полноцветной печати. Как сказано в документации, печатать на коробках будут виды Волгограда и Волгоградской области. Кому только достанутся такие «сувениры» не сказано.
ИСТОЧНИК KP.RU