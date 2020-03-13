2020-03-13T15:58:35+03:00
Общество

Под Волгоградом владельцев мусорного полигона оштрафовали на миллион рублей за нарушения

Они незаконно размещали твердые бытовые на своей территории
Екатерина МАЛИНИНА
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Сумма штрафов составила 1 122 000 рублейСумма штрафов составила 1 122 000 рублейФото: Александр ЧЕРНЫХ
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На полигон ТБО в Светлоярском районе жалоб было очень много. И в данном случае они оказались вполне обоснованными. ООО «Комус», которое владеет землей и размещает на территории мусор за немалые деньги, проверила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты выяснили, что предприятие не имело права размечать на полигоне отходы 4 класса опасности, у компании нет нормативов образования отходов и лимитов на них, мусор они размещали с грубыми нарушениями. Работала фирма без лицензии на деятельность в области обращения с отходами. По сути, работники просто складировали привезенный мусор у себя на территории.

В итоге после поездки на полигон представители прокуратуры вынесли 16 постановлений о возбуждении административных дел в отношении и фирмы и руководства компании. Штраф по ним составил 1 122 000 рублей. Правда, в законную силу постановления еще не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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