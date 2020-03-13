У областной больницы сделают три новых проезда

13 Март 2020 2020-03-13T15:49:14+03:00

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В Волгограде завершились общественные обсуждения по изменениям в проект планировки и межевания прилегающего к областной больнице №1 участка. На улице Ангарской городские власти хотят сделать дополнительные проезды к больничному городку со стороны улиц Рокоссовского и Бурейской. Также проект благоустройства предусматривает реконструкцию переезда через трамвайные пути на Ангарской. Все это планируют сделать за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды».

А так его видят проектировщики.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, помимо новых проездов для удобства посетителей у главного входа в областную больницу решили обустроить разворотную площадку для транспорта. Рядом с трамвайными путями сделают новый тротуар, для полива деревьев и газона – водопровод. Также в проект заложили новые фонари, лавочки, урны и прочие атрибуты «современного волгоградского сквера». Предусмотрено проектом и озеленение.

Всего в 2020 году в Волгограде планируют обновить восемь общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU