Волгоградцев предупреждают о мошенничестве автосалонов

13 Март 2020 2020-03-13T15:15:38+03:00

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Желающие купить автомобиль волгоградцы в автосалонах постоянно сталкиваются с завышенной ценой и урезанной комплектацией. На деле машина оказывается проще, но дороже предложенной в начале. Плюс к этому кредит на покупку автомобиля предлагают по ставке от 5,9% годовых, а по факту она оказывается равна 20 - 22%. Интересы банков при этом представляют сами сотрудники автосалонов, а за услуги кредитования и консультации берут до 100 тысяч рублей по договору с третьими лицами. По такой схеме в Волгограде работают сразу несколько салонов. Региональное управление Роспотребнадзора предупреждает о недобросовестных продавцах, на которых за последние месяцы в ведомство пришло множество жалоб. Деятельность автосалонов теперь проверит полиция.

- По указанной схеме работают несколько автосалонов со множеством юридических лиц, что усложняет надзор и восстановление прав потребителей, - отмечают в ведомстве. - Жалобы продолжают поступать, что свидетельствует о систематической незаконной деятельности группы лиц. Управлением информация о таких незаконных практиках направлена в правоохранительные органы.

Тем, кто собирается покупать новую машину, советуют внимательно читать документы и осознанно подходить к заключению договора купли-продажи. Ведь многие из обманутых клиентов подписывали документы, прекрасно понимая, что их права нарушаются.

Покупателя должна насторожить слишком низкая цена автомобиля в рекламе, неоправданно маленькая ставка по кредиту, упоминание «госпрограммы» и отказ в тест-драйве, а также «рекомендации» завысить доход для одобрения кредита и запрос в банк на большую сумму займа. Также будьте готовы к обману, если работающий с вами сотрудник автосалона постоянно меняется, а желаемую марку, модель и комплектацию авто вам настойчиво предлагают заменить.

Если вы уже в числе пострадавших, обращайтесь в Роспотребнадзор на проспект Ленина, 50б, или по телефону (8442) 24-36-30.

ИСТОЧНИК KP.RU