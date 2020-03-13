В Волгограде врач отдала два миллиона мошенникам, чтобы получить 300 тысяч компенсации за глюкометр

13 Март 2020 2020-03-13T14:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько не предупреждай волгоградцев: не верьте телефонным звонкам, не ведитесь на обещание «халявных» денег, но каждый день в полицию приходят заявления от потерпевших: обманули, сняли деньги. 12 марта в полицию обратилась 65-летняя врач-стоматолог. Женщина рассказала, как оказалась в долговой яме из-за мошенников.

Волгоградка еще в прошлом году купила через интернет глюкометр за 10 рублей. В январе этого года ей на телефон позвонил мужчина и представился московским следователем. Собеседник поинтересовался у пенсионерки, покупала ли она медицинское оборудование через интернет. Ответ женщины его очень обрадовал.

- Мы сейчас расследуем уголовное дело. Ищем жертв «медицинских мошенников». У вас же аппарат барахлит. Вам положена компенсация в 500 тысяч рублей. Они лежат в банковской ячейке, чтобы их получить, нужно заплатить налог и траты за хранение. Всего 200 тысяч рублей. Но у вас останутся 300 тысяч, - объяснил мужчина.

Врач отправилась в банк и сделала все по инструкции: два перевода по 100 тысяч рублей. Но деньги, как оказалось, не дошли. Нужно было перевести с разных банков. Доводы, что у нее есть только 100 тысяч рублей, собеседник не принял. Мол, возьмите кредит в банке – ведь «потерянные» деньги все равно вернутся. А 300 тысяч на дороге не валяются.

За два месяца следователь умудрился вытянуть из женщины два миллиона рублей под разными предлогами: неправильный перевод, неправильная сумма, ошибка при отправке. Жертва потратила 300 тысяч своих сбережений и 1 миллион 700 тысяч рублей взятых в кредит в разных банках. Но свою компенсацию так и не получила. Возможно, мошенники продолжали бы вытягивать деньги из жертвы, если бы не соседка. Стоматолог жила одна, без семьи. Она поделилась с соседкой рассказом и московском следователе, а та сразу же отправила ее в полицию писать заявление.

- У женщины в подъезде висит объявление о мошенниках, о самых частых видах мошенничества. Но она сказала, что не читала их и никогда не думала, что может стать жертвой преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU