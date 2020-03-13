2020-03-13T13:01:20+03:00
Общество

В Волгограде Главпочтамт наказали за отсутствие пандусов

Почтовики должны в ближайшее время сделать здание удобным для инвалидов
Екатерина МАЛИНИНА
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Разговоры о реконструкции здания Главпочтамта идут не первый год. Его собирались сделать к Чемпионату мира по футболу, но денег тогда не нашли, ведь это – объект культурного наследия. Так что требует особого внимания и больших вложений. Правда, руководство не позаботилось даже об элементарных вещах – о доступности помещений для инвалидов. Нет пандусов, чтобы люди с ограниченными возможностями могли зайти в здание.

Прокуратура Центрального района провела проверку .Они выяснили, что конструкция аппарели не безопасна для колясочников. Представители ведомства привлекли начальника волгоградского Главпочтамта к административной ответственности и назначили ему штраф.

- Также руководству направили представление об устранении нарушений, - рассказали «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Так что можно надеяться, что в ближайшее время безопасный пандус все-таки появится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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