Волгоградстат: инвестиции в промышленность выросли на 14,4%

13 Март 2020 2020-03-13T11:31:08+03:00

В 2019 году вложения в промпроизводство в Волгоградской области составили 74,6 миллиарда рублей

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По данным Волгоградстата, в 2019 году в Волгоградской области инвестиции в промышленность выросли на 9,4 миллиарда рублей или на 14,4%. Общая сумма вложений перевалила за 74,6 миллиарда рублей.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облпромторге, за 2019 года в регионе воплотили в жизнь 15 крупных инвестпроектов, с нуля запустили четыре производства – пластикатов, медизделий, систем капельного орошения и органических удобрений. Более 20 миллиардов рублей волгоградские предприятия направили на модернизацию. В планах на 2020 год - обновление 12 крупных производств и ввод в строй четырех новых.

Больше всего бизнес оказался заинтересован в обрабатывающем производстве. Инвестиции в этот сектор за прошедший год достигли 50,7 миллиарда рублей. Прочие показатели куда скромнее. В энергетику и коммунальную инфраструктуру региона инвестировали около 16 миллиардов рублей, в добычу полезных ископаемых - 8 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU