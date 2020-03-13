В Волгограде приступили к ремонту дороги на Ткачева

13 Март 2020 2020-03-13T11:30:23+03:00

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В этом году зима в Волгограде была настолько теплой и бесснежной, что и зимой-то ее назвать сложно. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на ремонт дорог на этот раз провели загодя, так что дорожники приступят к работе уже в марте. Компания «Астрол-ДСК» уже начала подготовительные работы к реконструкции дороги на улице Ткачева в центре Волгограда. В этом году здесь полностью обновят участок от улицы Пархоменко до Второй продольной.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие уже начали менять бордюрный камень вдоль проезжей части. Всего здесь предстоит восстановить 30 колодцев ливневки и инженерных сетей, срезать старый, а также уложить в два слоя более 11 тысяч квадратных метров нового асфальта. Деньги на ремонт выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации отмечают, что до этого на Ткачева долгие годы делали только ямочный ремонт. Всего же в этом году в Волгограде отремонтируют и построят более 30 дорог. Где-то менять будут только бордюры и асфальт, а на части улиц также обновят прилегающие к дороге тротуары, остановки и примыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU