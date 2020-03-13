В Волгограде перероют и перекроют улицу Кубанскую

13 Март 2020 2020-03-13T10:08:24+03:00

Дорогу на Кубанской перекроют на три дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Здесь будут подключать к теплосетям новый дом

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Коммунальщики вновь перекроют дорогу автомобилистам. В центре Волгограда новый жилой дом на улице Кубанской в ближайшее время будут подключать к теплосетям. Из-за этого улицу перероют и перекроют для движения транспорта. Чтобы обеспечить безопасность проведения работ дорогу на улице Кубанской перекроют почти на трое суток. Ограничения для автомобильного транспорта будет действовать на пересечении улицы Кубанской с улицей Новороссийской с 22 часов 13 марта до 10 часов утра 16 марта 2020 года.

Объехать закрытый для транспорта участок Кубанской можно по улицам Новороссийской, Рокоссовского, Пархоменко и Невской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, после того, как «Концессии» подключат дом к теплосетям, они должны будут восстановить дорогу и уложить на Кубанской два слоя нового асфальта.

Напомним, меняли асфальт на Кубанской только в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU