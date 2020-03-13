2020-03-13T09:01:06+03:00
Общество

В Волгограде проходят антитеррористические учения

Жителей и гостей города просят не пугаться
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Учения могут ограничить доступ в госучреждения.Учения могут ограничить доступ в госучреждения.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В пятницу, 13 марта 2020 года, волгоградцев поджидает немало неожиданностей. Именно на этот день Оперативный штаб НАК в Волгоградской области назначил плановые антитеррористические учения. Пройдут они ни где-нибудь, а в чиновничьих кабинетах, зданиях, где размещаются органы власти и рядом с ними. Жителей и гостей Волгограда просят не пугаться и не поддаваться ложным слухам и провокациям. В связи с антитеррористическими учениями в местах их проведения в областном центре возможны ограничения передвижения.

- В городе-герой Волгограде проводится антитеррористическое учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органов власти», - сообщили «КП-Волгоград» в Оперативном штабе региона.

Учения будут проходить преимущественно в центре города. Так что если в пятницу 13-го вы не сможете пройти или проехать рядом с госучреждениями, заметите скопление автомобилей и сотрудников экстренных служб у администрации, не пугайтесь - все идет по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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