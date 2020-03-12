На пожаре в Волгоградской области погибли двое осужденных

12 Март 2020 2020-03-12T19:41:19+03:00

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ЧП случилось в лечебно-исправительном учреждении № 23, которое находится в городе Урюпинск Волгоградской области. В ночь с 11 на 12 марта там вспыхнул пожар, погибли двое осужденных. Оба – мужчины преклонного возраста.

Примерно в 03.40 охранники ФКУ ЛИУ № 23 увидели дым, который валил из комнаты хранения личных вещей осужденных. Площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров. И пожар довольно быстро потушили. Однако, дым успел распространиться в санитарную часть, где на лечении находились 14 осужденных. Здесь лежали в основном зэки с тяжелыми формами заболеваний, в том числе с туберкулезом.

- Всех осужденных в срочном порядке эвакуировали в изолированный участок медчасти. Однако, некоторые осужденные успели надышаться продуктами горения. Состояние двух тяжело больных мужчин преклонного возраста резко ухудшилось. Проведенные врачами медучреждения реанимационные мероприятия, к сожалению, результатов не дали. Осужденные скончались, - подтверждают «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН. – По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU