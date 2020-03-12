2020-03-12T19:07:33+03:00
Общество

До 15 мая на мосту Волжской ГЭС изменена схема движения

Из-за ремонта на участке для транспорта будут открыты только две полосы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В ближайшие дни рабочие приступят к фрезерованию асфальта на этой дороге.В ближайшие дни рабочие приступят к фрезерованию асфальта на этой дороге.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Жители Волгограда и Волжского, конечно, рады тому, что мостовой переход Волжской ГЭС капитально ремонтируют, но пробки в часы-пик теперь здесь явление постоянное. И, по планам подрядчика, терпеть неудобства водителям придется еще пару месяцев – вплоть до 15 мая. До этого момента схема движения на мостовом переходе будет изменена.

- Из Волжского в сторону Волгограда автомобили будут следовать, как и прежде. А из Волгограда в сторону Волжского транспорт движется по своему ряду (по правой стороне), а затем с переходом в левый ряд и далее на свою полосу двустороннего движения, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Напомним, ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году отремонтировали более 3,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна, а также обновили конструкции внутри сооружения на двух участках протяженностью 577 метров. В этом году менее чем за месяц подрядчики демонтировали свыше тысячи квадратных метров изношенного асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 258 метров, в течение ближайших дней на объекте начнется фрезерование.

- Работы ведутся в две смены — ежедневно здесь задействовано 70 рабочих и 10 единиц техники. Рабочие снимут не только старый асфальт, но и демонтируют конструкции тротуаров и парапетов, а также армируют консоли под ездовым полотном. Всего в текущем году на мосту обновят шесть консольных участков на площади более девяти тысяч квадратных метров. Полностью завершить ремонт планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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