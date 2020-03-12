В Волжском досрочно заработают дачные маршруты

12 Март 2020 2020-03-12T18:47:35+03:00

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В этом году весна выдалась в Волгоградско области ранней. С первых дней марта солнце припекает, возрождая все живое после зимней спячки. Не удивительно, что волгоградцы тут же потянулись на дачи – кто отдыхать, кто высаживать рассаду. В связи с этим руководство Волжской автоколонны приняло решение досрочно выпустить на маршруты дачные автобусы. Уже в предстоящие выходные – 14 и 15 марта – они выйдут на линии. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии Волжского.

- С 14 марта по выходным дням будут работать дачные маршруты №№ 3, 15, 41, 42 и 51, -уточняют в администрации города-спутника.

Пока дачные автобусы будут ездить только по выходным дням, о том, когда они начнут ездить по будням, сообщат дополнительно.

- Обращаем внимание горожан, что в связи с изменениями пассажиропотока расписание может меняться, -акцентируют внимание дачников в мэрии Волжского.

Расписание дачных маршрутов можно уточнить телефону Волжской автоколонны: 8 -443 - 27-30-92.

ИСТОЧНИК KP.RU