2020-03-12T18:29:47+03:00
Общество

Влади из группы «Каста» зовет волгоградцев на совместную пробежку

Рэпер приезжает в Волгоград 14 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Влади.Фото с личной странички Влади.
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Рэпер Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич) из группы «Каста» пригласил волгоградцев на совместную пробежку по городу.

«Волгоград, концерт состоится в субботу, 14 марта, вечером. Перед этим предлагаю пробежаться. Стартуем в 16.30 от гостиницы Park Inn (улица Балонина 10). Волгоград бежит со мной? Покажите мне свой город, буду очень рад. Маршрут накидаем на месте», - анонсировал мероприятие у себя на страничке в инстаграме участник «Касты».

Отметим, что практиковать пробежки Влади начал еще в 2014-м, с тех пор не пропускает тренировки даже в турне. А, чтобы скрасить бег, решил совместить пробежки и творческие встречи с поклонниками. Опыт оказался удачным. С рэпером уже побегали Казань, Самара и Тольяти, Краснодар и Ростов.

«На бегу поболтаем, прибежим назад и разойдемся до концерта. Ничего не нужно, никаких конкурсов, отдельных брендов, просто будьте в спортивной экипировке, не на каблуках, не в пиджаках, - советует рэпер. - Везде бежим 10 километров, но пять тоже можно, предусмотрим маршрут с двойным финишем».

Ну что, волгоградцы, побежали?

vlady.provlady.pro
Рэпер Влади из "Касты": Волгоград бежит со мной?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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