Тюбинговые трассы в Волгограде теперь открыты и для младших школьников

12 Март 2020 2020-03-12T17:46:40+03:00

Одну из горок обновили и теперь по ней сможет кататься детвора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На обновленную горку в парке «Раздолье» будут пускать детей с 8 лет

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С закрытием катка в парке «Раздолье», который расположен в пойме реки Царица в Волгограде, развлечения здесь не остановились. Администраторы уже готовят ряд сюрпризов, которые порадуют волгоградцев. Один из них – обновленная тюбинговая трасса, которую планируют открыть уже в эту субботу, 14 марта.

- До настоящего момента прокатиться на тюбинге по крутой трассе пускали только с 12-летнего возраста. Детворе помладше приходилось лишь с завистью смотреть на развлечения взрослых, и очень расстраивались по этому поводу. Мы учли эти замечания волгоградцев и по многочисленным просьбам провели улучшения на одной из горок. Отныне кататься по ней смогут дети с 8-летнего возраста, - сообщил «КП-Волгоград» хорошую новость директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Так что, волгоградцы, можете брать своих школьников и идти на «весенние покатушки» на тюбингах.

По стоимости катания на тюбинговых трассах: 60 минут – 400 рублей, полчаса – 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU