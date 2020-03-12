«Лиза Алерт» ищет в Волгограде добровольцев для поиска пропавших людей

12 Март 2020 2020-03-12T16:33:27+03:00

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15 марта в «Акварели» пройдет первый в Волгограде семинар для добровольцев «Лиза Алерт». По словам регионального представителя Светланы Алексеевой, в этот день будет не просто знакомство с деятельностью поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а настоящий интенсив. Приедут четыре федеральных инструктора, которые дадут волгоградцам профессиональные секреты.

Филиал «Лизы Алерт» появился в Волгоградской области совсем недавно, но уже нашел надежных союзников. Команда «Акварели» решила помочь отряду, предоставив площадку для встречи с волгоградцами и открыв пункт приема оборудования для отряда. Торговый центр обещает и в будущем помогать в организации встреч добровольцев и проведения открытых лекций для посетителей.

В отряде найдется место для каждого, кто желает помочь. Любая помощь пригодится в спасении чьей-то жизни. Стоит также отметить, что в рядах «Лиза Алерт» - кинологи, следопыты, джипперы и квадроциклисты, водолазы и просто неравнодушные люди без специальных и поисковых навыков. Желающие присоединиться к отряду могут заполнить анкету добровольца. И, пройдя обучение, профессионально помогать во время поиска людей в своем и соседних регионах.

ВАЖНО!

ПСО «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная позиция отряда. Вы можете помочь, передав в дар необходимое оборудование или оказав содействие в поисках. На сайте «Лиза Алерт» вы найдёте вкладку «отрядные нужды», а на сайте ТРЦ «Акварель» опубликован список оборудования, актуальный именно для волгоградского отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU