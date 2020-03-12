Под Волгоградом начальница почтамта два года получала зарплату за мнимого сотрудника

12 Март 2020 2020-03-12T16:30:52+03:00

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Из-за мизерных зарплат, которые получают волгоградские почтальоны, их то и дело ловят на воровстве. Вот еще одна попалась на присвоении денег: на этот раз теперь уже бывшая начальница отделения почтовой связи хутора Закутский Среднеахтубинского района. Женщина два года получала зарплату за «липового» работника.

- Следствием и судом установлено, что начиная с сентября 2017 года и на протяжении двух лет волгоградка вносила ложные сведения в табеля учета рабочего времени о количестве отработанных дней и часов мнимым работников. Деньги, которые перечислялись по этим табелям, она присваивала себе. В общей сложности так она дополнительно «заработала» за два года более 148 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.

Сегодня суд признал ее виновной в совершении служебного подлога. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU