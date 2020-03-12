2020-03-12T16:30:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом начальница почтамта два года получала зарплату за мнимого сотрудника

Суд оставил женщину на свободе, но наказал штрафом в размере 40 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за мизерных зарплат, которые получают волгоградские почтальоны, их то и дело ловят на воровстве. Вот еще одна попалась на присвоении денег: на этот раз теперь уже бывшая начальница отделения почтовой связи хутора Закутский Среднеахтубинского района. Женщина два года получала зарплату за «липового» работника.

- Следствием и судом установлено, что начиная с сентября 2017 года и на протяжении двух лет волгоградка вносила ложные сведения в табеля учета рабочего времени о количестве отработанных дней и часов мнимым работников. Деньги, которые перечислялись по этим табелям, она присваивала себе. В общей сложности так она дополнительно «заработала» за два года более 148 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.

Сегодня суд признал ее виновной в совершении служебного подлога. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском досрочно заработают дачные маршруты
Влади из группы «Каста» зовет волгоградцев на совместную пробежку
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
Тюбинговые трассы в Волгограде теперь открыты и для младших школьников
«Лиза Алерт» ищет в Волгограде добровольцев для поиска пропавших людей
Под Волгоградом начальница почтамта два года получала зарплату за мнимого сотрудника
В Волгограде директор УК сэкономил на ремонте дома почти полмиллиона рублей
ВгАЗ и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
В Волгоградской области стало больше убийств, краж и угонов
Двор раздора делят через суд: собственникам дома в Волгограде не разрешили защищать дорогу от автозаков
В Волгограде ищут новых хозяев собаке, которую заперли в общежитии на несколько месяцев
За жестокую драку в баре волжанина посадили на год в тюрьму
Депутаты облдумы поддержали проведение опроса о волгоградском времени
Афериста из Волгоградской области поймали в Польше
Иностранный студент продавал наркотики в Волгограде
Под Волгоградом военные отразили атаку коронавируса
16 марта волгоградцев приглашают на «Танковый биатлон»
Под Волгоградом застройщики обманули дольщиков на три миллиона рублей
На севере Волгограда 12-летний школьник попал под колеса иномарки