2020-03-12T16:19:22+03:00
Происшествия

В Волгограде директор УК сэкономил на ремонте дома почти полмиллиона рублей

«Лишние» деньги получила мать руководителя, которая выступала в качестве подрядчика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на махинациях поймали директора управляющей компании, которая обслуживала дом №4 по улице Федотова в Кировском районе. Он устроил там «семейный подряд», благодаря которому увел почти полмиллиона рублей, предназначенных на ремонт многоэтажки.

Как установила проверка, проведенная вместе с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду, этот бывший директор заключил договор на обслуживание и ремонт дома со своей матерью, которая выступала в качестве ИП. По договору ей перечислили 600 тысяч рублей за выполненные работы. Но по факту оказалось, что сделано было всего на 165 тысяч рублей. Окна и двери никто не ремонтировал, внутренние стены не штукатурили, как и фасады по цоколю…

- На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района Волгограда на бывшего директора завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. Расследование уголовного дела проводится СО-7 УМВД России по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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