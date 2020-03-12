2020-03-12T16:05:20+03:00
Общество

ВгАЗ и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

Предприятие и опорный университет будут вместе вести исследования, создавать новые разработки и готовить специалистов
Инна ФОМИЧЕВА
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Предприятие и опорный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: РУСАЛПредприятие и опорный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: РУСАЛ
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Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ и Волгоградский государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Вуз и предприятие уже много лет в тесном взаимодействии готовят и стажируют специалистов, ведут совместную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Эти наработки и легли в основу документа.

Каждый год студенты ВолгГТУ проходят практику и изучают производственные процессы на алюминиевом заводе. А сотрудники предприятия осваивают в университете «Основы металловедения и металлографии алюминия и алюминиевых сплавов». Каждый пятый сотрудник завода - выпускник волгоградского политеха. Помогают ученые опорного вуза и в решении сложных производственных задач. Так подобрали химический состав стали для анодных штырей, разработали технологию чугунного литья секций газосборного колокола. Совместные исследования позволили повысить качество слитков, которые теперь идут на экспорт в Европу, Азию и Америку.

По мнению генерального директора ВгАЗа Юрия Моисеева, соглашение о сотрудничестве позволит предприятию и университету выйти на новый уровень взаимодействия и достичь лучшего результата.

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