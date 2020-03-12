В Волгоградской области стало больше убийств, краж и угонов

12 Март 2020 2020-03-12T15:56:28+03:00

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Подводя итоги минувшего, 2019-го, года на заседании «Парламентского часа» в Волгоградской областной Думе начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко начал с хороших новостей. Он отметил, что в регионе снизилось число разбойных нападений, мошенничеств, квартирных краж, поджогов. Почти в 2,5 раза увеличилось количество раскрытых преступлений, совершенных организованными преступными группами. Чаще стали ловить коррупционеров: задокументировано таких 400 преступлений, из них 156, совершенных в крупном и особо крупном размерах. В остальном, «преступная картина» в Волгоградской области не радужная.

Тревожная ситуация с распространением наркотиков. За прошлый год на 10% увеличилось число таких преступлений в регионе.

- Сотрудниками УНК Главка задокументировано 2 преступления, связанные с организацией преступного сообщества. Возбудили уголовное дело на 8 участников ОПГ, которые распространяли наркотики в Волгоградской области и Республике Коми. Совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, региональными подразделениями полиции на территории 7 субъектов задержано 26 участников ОПГ, сбывающей наркотики бесконтактным способом, - отметил в своем докладе Кравченко.

Кроме того, в 2019-м возросло количество совершенных убийств, изнасилований, грабежей, хулиганств, краж, угонов, преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, а также несовершеннолетними.

Но самой острой проблемой стали кражи, совершение с использованием «IT» - технологий – их зарегистрировано более 5,5 тысяч, это в 2 раза больше, чем годом ранее.

- Из общего количества преступлений данной категории - 55% совершено с использованием сети «Интернет», (3201; +89,5%) 25% - мобильной связи, (1447;+ 53,3%) 20% - банковских карт (1330; рост 8,9 раза), - подытожил Александр Кравченко, отметив, что данная проблема актуальна для всех регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU