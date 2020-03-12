2020-03-12T15:14:06+03:00
Общество

В Волгограде ищут новых хозяев собаке, которую заперли в общежитии на несколько месяцев

Зоозащитники вызволили истощенное животное и выходили
Юлия Данильченко
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Фото: волонтерыФото: волонтеры
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Вопиющий инцидент произошел в Советском районе Волгограда летом прошлого года: одна из жительниц приехала в гости к знакомой, проживающей в общежитии, и узнала о заточенном там животном. Собаку бросили хозяева, просто заперли в комнате и уехали несколькими месяцами ранее в неизвестном направлении. Это очень возмутило волгоградку, она не смогла пройти мимо и обратилась в зоозащитную организацию.

Волонтеры немедленно приехали на место. Сначала было неясно, выживет ли истощенное животное, но зоозащитники группы «Хвостики» боролись до последнего. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где долгое время лечили.

- Сейчас, спустя полгода , Майя здорова, энергична и вполне счастлива. мы ищем для нее добрых, ответственных хозяев, - рассказали КП-Волгоград« волонтеры.

Волгоградцы спасли запертую в общежитии собаку. .

Узнать подробности можно в группе по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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