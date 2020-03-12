За жестокую драку в баре волжанина посадили на год в тюрьму

12 Март 2020 2020-03-12T14:01:08+03:00

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Драка в баре "КЭШ" в Волжском произошла еще три года назад. Хамзат Куриев отдыхал вместе с друзьями. Он обратил внимание на симпатичную девушку, пытался завязать знакомство, но получил отказ. Тогда в адрес дамы посыпались оскорбления. За свою подругу вступился молодой человек. Между мужчинами завязалась драка. К нападавшему присоединился его приятель. В итоге сила оказалась на его стороне: они 8 раз ударили его по голове и сломали ему челюсть.

Расследование проводили сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Один из участников пошел на мировую с пострадавшим, а вот Хамзат Куриев оказался на скамье подсудимых.

- Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быт обжалован, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU