2020-03-12T11:25:08+03:00
Общество

Афериста из Волгоградской области поймали в Польше

Мужчина получил 4 года колонии за кражу крупной суммы денег
Юлия Данильченко
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Это преступление произошло еще в 2013 году в Михайловке: местный житель вместе с дочерью заказали у 46-летнего Виталия Новомлинцева грузовик с прицепом из Германии за 82,5 тысячи евро. По тем временам сумма приличная – более 3 миллионов рублей. Новомлинцев получил деньги и скрылся. До 2019 года он успешно скрывался в разных странах, его даже объявили в международный розыск.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, задержали его на территории Польши, откуда отправили в Россию. Следователи волгоградского Главка собрали достаточно доказательств вины мошенника и передали дело в суд. Служитель Фемиды не пощадил афериста, ему дали более 4 лет колонии общего режима, но Новомлинцева приговор возмутил. Он решил подать апелляцию. Облсуд рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что срок вполне оправдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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