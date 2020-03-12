2020-03-12T10:57:14+03:00
Происшествия

Иностранный студент продавал наркотики в Волгограде

Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Студенту грозит приличный срок.Студенту грозит приличный срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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21-летний иностранец приехал в Волгоград, чтобы получить образование в медакадемии, но угодил в тюрьму. Парню нужны были деньги и он выбрал незаконный способ заработка – торговлю наркотиками.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодого человека задержали в Ворошиловском районе на улице Баррикадная, где он разгуливал с 30 свертками запрещенных веществ. Позже он и сам признался, что успел спрятать несколько пакетиков в тайники-закладки для клиентов. Эксперты Главка проверили найденные порошки и пришли к выводу, что они являются психотропными.

Работал иностранец по инструкциям, который давал неизвестный человек по интернету. Конечно, ничего о личности руководителя он не знает. Студента арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств». Вместо светлого будущего его ждет приличный срок - до 20-лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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