Иностранный студент продавал наркотики в Волгограде

12 Март 2020 2020-03-12T10:57:14+03:00

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21-летний иностранец приехал в Волгоград, чтобы получить образование в медакадемии, но угодил в тюрьму. Парню нужны были деньги и он выбрал незаконный способ заработка – торговлю наркотиками.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодого человека задержали в Ворошиловском районе на улице Баррикадная, где он разгуливал с 30 свертками запрещенных веществ. Позже он и сам признался, что успел спрятать несколько пакетиков в тайники-закладки для клиентов. Эксперты Главка проверили найденные порошки и пришли к выводу, что они являются психотропными.

Работал иностранец по инструкциям, который давал неизвестный человек по интернету. Конечно, ничего о личности руководителя он не знает. Студента арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств». Вместо светлого будущего его ждет приличный срок - до 20-лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU