2020-03-12T10:18:48+03:00
Общество

16 марта волгоградцев приглашают на «Танковый биатлон»

На полигоне гостей будут ждать автобусы которые отвезут их на место событий
Юлия Данильченко
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Волгоградцев приглашают на армейские игры.Волгоградцев приглашают на армейские игры.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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«Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» - яркое, зрелищное событие для любителей мощной военной техники и российской армии. 16 марта в 10:00 утра на полигоне Прудбой начнется окружной этап конкурсов. Приглашаются все желающие, в том числе и дети.

Для гостей подготовили много интересного: начнутся соревнования с показа боевых возможностей различных подразделений. После волгоградцам продемонстрируют БМП-3, танки Т-90С и 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» во всей красе. Битвы будут идти и в воздухе: здесь экипажи самолетов Су-24М, вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ покажут свои навыки. А после гости и сами смогут поучаствовать в состязаниях. Их ждет пейнтбол и вкусная солдатская каша.

Кстати, добраться до полигона Прудбой можно на общественном или личном транспорте (есть парковка). Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, на остановке гостей будет ждать автобус, который доставит их до места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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