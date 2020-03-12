2020-03-12T10:00:07+03:00
Происшествия

Под Волгоградом застройщики обманули дольщиков на три миллиона рублей

Полицейские провели обыски на квартирах директора, экономиста и управляющего
Екатерина МАЛИНИНА
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Строительство дома близится к завершению.Строительство дома близится к завершению.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О строительстве трехэтажки в Городище застройщик объявил в 2016 году. Тех, кто был готов вложиться в свою будущую квартиру оказалось не мало. На начальном этапе цена была небольшой. И люди понесли в ООО «Строй-К» деньги. Правда, руководитель фирмы, экономист и управляющий не спешили их вкладывать в возведение дома. Они тратили их на себя. Строительство заморозилось. Люди устали от обещаний. Но в дело вмешалась администрация. области, которая выбрала нового застройщика, который взял на себя все обязательства по завершению объекта. Дом, который должны были сдать еще в 2018 году, должны наконец-то построить в 2020 году.

- 11 марта оперативники провели обыски по месту жительства руководства компании, которое обмануло дольщиков. Подозреваемые задержаны, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Они присвоили более 3 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, - рассказали «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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