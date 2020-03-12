На севере Волгограда 12-летний школьник попал под колеса иномарки

12 Март 2020 2020-03-12T09:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около пяти часов вечера 11 марта в Тракторозаводском районе Волгограда. В это время 12-летний школьник возвращался домой. Его путь пролегал через улицу Ополченскую. Подросток хорошо был знаком с правилами дорожного движения, поэтому дошел до «зебры» и лишь убедившись в том, что загорелся «зеленый», вышел на проезжую часть.

В этот момент 60-летний водитель «Фольксваген Туарег» мчался со стороны улицы Тарифной в сторону Шурухина. Мужчина то ли не заметил горящий для автомобилистов запрещающий сигнал светофора, то ли намеренно пытался проскочить – это он объяснит инспекторам ГИБДД. Но в итоге ребенок попал под колеса иномарки и получил увечья.

- В результате ДТП 12-летний школьник с травмой головы доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU