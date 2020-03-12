В Волгограде накрыли нарколабораторию

12 Март 2020 2020-03-12T08:51:46+03:00

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Информация о том, что в одном из частных домов Волгограда организовано масштабное производство наркотиков, поступила оперативным путем. Следователи выяснили, что трое волгоградцев получили от заказчиков оборудование, химические реактивы, различные вещества. Химиками мужчины не были, поэтому им давали четкие инструкции, как действовать и как готовить смесь, которая содержит мефедрон.

Операцию готовили Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Центрального аппарата МВД России. А непосредственно задержание проводили бойцы «Грома» и инспекторы ДПС. Двух «лаборантов» арестовали, когда они ехали в авто, а еще одного в городе Серафимовиче.

В доме, где находился цех изъяли ноутбук, телефоны, паспорта на разные имена, химические реактивы, и итоговый продукт, содержащий мефедрон.

Свою вину волгоградцы признали: собирались сбыть готовую продукцию для дальнейшей раскладки по тайникам. им предъявили обвинение за незаконно производство наркотических веществ группой лиц для дальнейшего сбыта. Сейчас полицейские занимаются поиском «заказчика» лаборатории. Сделать это будет не просто, ведь все инструкции мужчины получали по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU