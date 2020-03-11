В парке «Волжский» устроят экстрим-шоу, концерт и фейерверк
В субботу, 14 марта, в парке «Волжский», который открыли в прошлом году в городе-спутнике, состоится большая развлекательная программа в парке. Гостей праздника ждут мастер-классы, бумажное шоу, флешмоб и многое другое.
- Праздник приурочен к годовщине открытия развлекательного комплекса, центром которого стало 50-метровое колесо обозрения, - уточняют в мэрии Волжского.
В 12:00 здесь начнут работу мастер-классы, на которых ребят научат изготавливать слаймы, поделки из бумаги.
С 14:00 на сцене начнется концерт. Волжан будут развлекать творческие коллективы, а также зрелищное экстрим-шоу и массовый флешмоб.
С 16:00 детей будут развлекать ходулисты и ростовые куклы
В 18:00 на сцене выступят танцевальные коллективы, а кульминацией программы станет красочный фейерверк, который начнется в 20:00.
Гостей праздника ждет немало сюрпризов - розыгрыши призов, бесплатное мороженое.
- В парке будут работать аттракционы, а катание на колесе обозрения для детей в возрасте до 14-ти лет в этот день станет бесплатным, -добавляют в администрации Волжского.
ИСТОЧНИК KP.RU