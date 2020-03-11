2020-03-11T21:15:39+03:00
Общество

В парке «Волжский» устроят экстрим-шоу, концерт и фейерверк

Праздничное гулянье запланировано на 14 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Детвору будут развлекать ростовые куклы и ходулисты.Детвору будут развлекать ростовые куклы и ходулисты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 14 марта, в парке «Волжский», который открыли в прошлом году в городе-спутнике, состоится большая развлекательная программа в парке. Гостей праздника ждут мастер-классы, бумажное шоу, флешмоб и многое другое.

- Праздник приурочен к годовщине открытия развлекательного комплекса, центром которого стало 50-метровое колесо обозрения, - уточняют в мэрии Волжского.

В 12:00 здесь начнут работу мастер-классы, на которых ребят научат изготавливать слаймы, поделки из бумаги.

С 14:00 на сцене начнется концерт. Волжан будут развлекать творческие коллективы, а также зрелищное экстрим-шоу и массовый флешмоб.

С 16:00 детей будут развлекать ходулисты и ростовые куклы

В 18:00 на сцене выступят танцевальные коллективы, а кульминацией программы станет красочный фейерверк, который начнется в 20:00.

Гостей праздника ждет немало сюрпризов - розыгрыши призов, бесплатное мороженое.

- В парке будут работать аттракционы, а катание на колесе обозрения для детей в возрасте до 14-ти лет в этот день станет бесплатным, -добавляют в администрации Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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