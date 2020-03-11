2020-03-11T20:01:00+03:00
Общество

В Волгоградской области каждый четвертый мост надо срочно закрыть на ремонт

Порядка 26 % мостов находится в аварийном и предаварийном состоянии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Таких мостов в нашем регионе - четверть. Фото администрации ВО.Таких мостов в нашем регионе - четверть. Фото администрации ВО.
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После того, как в Волгоградской области немного улучшилась ситуация с дорогами – ям стало меньше, а качественных магистралей больше, власти решили взяться за ремонт мостовых сооружений. Ведь в регионе каждый четвертый мост – аварийный или на грани.

- В Волгоградской области расположены 341 мостовое сооружение, в том числе 336 мостов и 5 путепроводов. Из них порядка 26 % мостов находится в аварийном и предаварийном состоянии. То есть движение по ним уже надо закрывать, - говорят в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Ещё одна большая проблема в регионе - одноуровневое пересечение автомобильных и железных дорог. Всем знакома картина: вереница машин, стоящих часами у закрытого шлагбаума.

Чтобы решить эти проблемы, волгоградские чиновники начали активно готовить документы по аварийным объектам, чтобы получить на их ремонт средства из госбюджета.

- В программу до 2035 года "Мосты и путепроводы" уже включено 90 мостовых сооружений и путепроводов. 20 февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин одобрил эту программу, - сообщают в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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