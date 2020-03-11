В Волгоградской области открывается сезон охоты на птиц

11 Март 2020 2020-03-11T19:49:40+03:00

Но пострелять пернатых можно будет не везде

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Любители охоты уже могут обращаться в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за разрешениями на добычу водоплавающей и боровой дичи. Уже в конце марта открывается сезон.

В частности, на территориях охотничьих угодий Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского и Чернышковского районов можно будет начинать охотиться уже в следующую субботу, 21 марта.

- Здесь охота на селезней уток, гусей (за исключением серых) и вальдшнепов будет разрешена до 30 марта, - добавляют в комитете.

В северных районах области сезон охоты на пернатых стартует чуть позже – 28 марта и продлится до 6 апреля. Это касается бхотничьих угодий Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевсого, Ольховского, Руднянского, Серафимовичского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского районов и города Михайловки.

При этом есть территории, где ЗАПРЕЩЕНА добыча водоплавающей и боровой дичи в весенний период. Это охотничьи угодья: "Островское" Даниловского района; "Иловлинское", "Нижнегерасимовское" и "Трехостровское" Иловлинского района; "Белогорское", "Добринское" и "Терновское" Камышинского района; "Булгаковское", "Замуровское", "Заречное", "Заплавинское", "Ленинское", "Луговое" и Ленинское общедоступное охотничье угодье Ленинского района; "Митякинское" Руднянского района; "Среднедонское" Серафимовичского района; "Среднеахтубинское" Среднеахтубинского района; "Липовское" Ольховского района; "Ветютневское" Фроловского района; "Безымянское" города Михайловки.

- Ограничение на охоту связано с тем, что территории этих охотугодий не стоят на пути массовой миграции пролетной дичи, при этом именно там гнездятся "местные" птицы, для которых нежелателен фактор беспокойства, - поясняют в облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU