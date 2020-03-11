В Волгоградской области пособие на ребенка подняли на 554 рубля

11 Март 2020 2020-03-11T19:29:45+03:00

Отныне пособие платят и на первого и на второго ребенка до трехлетнего возраста! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В 2020-м число семей, которые получат выплаты на новорожденных, станет больше. В волгоградском отделении Пенсионного фонда напоминают, что с 1 января 2020 года ежемесячное пособие смогут получать и на первого и на второго ребенка. Причем в этом году оно больше на 554 рубля.

- С этого года произошло еще одно изменение: на пособие могут претендовать те, у кого доход на члена семьи (включая новорожденного/ усыновленного ребенка) меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе (ранее было 1,5 прожиточного минимума). Размер выплаты равен прожиточного минимума для ребенка в регионе. По итогам второго квартала в Волгоградской области он составил 10 123 рубля (в 2019 году было 9 569 рублей), - поясняют в региональном ПФ.

И еще немаловажный аспект: на первого ребенка пособие платят из средств регионального бюджета (выплаты производится органами социальной защиты населения), а на второго ребенка платят из маткапитала!

- Поэтому, если у вас на материнский капитал были другие планы, подумайте - что важнее, - предупреждают в управлении.

И помните: с 2020 года пособие на ребенка будут выплачивать до трехлетнего возраста!

ИСТОЧНИК KP.RU