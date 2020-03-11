В Волжском жилье в новостройках дорожает рекордными темпами

11 Март 2020 2020-03-11T18:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока в стране активно ратуют за увеличение рождаемости в Волгоградской области (да и не только) растут цены на жилье в новостройках. Причем растут стремительно. А кое-где и рекордными темпами - например, в Волжском за полгода (с ноября 2019 по февраль 2020-го) новые квартиры подорожали на 15,7%. Такую статистику опубликовали на портале недвижимости Domofond.ru.

Квартиры в новостройках за эти месяцы подорожали во многих городах-миллионниках (за исключением Москвы, Воронежа. Челябинска, Новосибирска и Уфы). Активнее всего росли цены в Питере и Нижнем Новгороде. В Волгограде, по данным экспертов стоимость нового жилья повысилась всего на 2,7%. В ноябре однокомнатную квартиру можно было купить за 2240600 рублей, а в феврале 2020-го ее продают за 2300000 рублей. С такими показателями мы оказались на 36-м месте из 75-ти исследуемых городов.

Лидером списка стал Нижневартовск, где цены на квартиры выросли на 22%. А вторую позицию рейтинга занял наш город-спутник Волжский, где цена «однушку» в новостройке подорожала с 1555200 рублей до 1800000 рублей. На третьем месте – Астрахань, где цены на квартиры в новостройках повысились на 15,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU