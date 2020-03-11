2020-03-11T17:54:25+03:00
Общество

На Волгоградскую область надвигаются дожди с грозами

К концу недели в регионе похолодает
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году первую грозу ждут не в начале мая, а уже 12 марта.В этом году первую грозу ждут не в начале мая, а уже 12 марта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Весна в этом году изобилует сюрпризами: уже в первых числах марта солнце припекло до +20 градусов, а теперь и гроза надвигается. Так что первый гром прогремит не в начале мая, как мы привыкли, а уже в ночь с 11 на 12 марта.

По сообщению волгоградских синоптиков, уже сегодня ночью, 11 марта, к Волгоградской области подберется грозовой фронт.

- Ночью местами пройдут небольшие дожди. А днем 12 марта дожди ожидаются почти по всей территории региона. Есть вероятность грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, - предупреждают в волгоградском ЦГМС.

И, как это обычно бывает, с грозой обрушивается и шквалистый ветер. Временами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Так что лучше не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Этот грозовой фронт принесет с собой и похолодание. Уже ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, днем столбик термометра будет колебаться в пределах +9...+14º. В Волгограде ночью +6...+8º; днем +10...+12º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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