УФАС снова заблокировало закупку иномарок для волгоградских чиновников

11 Март 2020 2020-03-11T15:48:50+03:00

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Волгоградские чиновники уже несколько месяцев ждут новенькие элитные иномарки. Но никак не могут их закупить. И дело вовсе не в нехватке денег – стоимость десяти машин почти 20 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», Волгоградское УФАС уже второй раз блокирует закупку десяти элитных автомобилей для гаража областной администрации. Антимонопольщикам вновь поступила жалоба на положения документации электронного аукциона. Рассматривать вопрос о нарушении законодательства о контрактной системе ведомство будет 13 марта 2020 года.

Напомним, первую закупку 10 иномарок для областных чиновников Волгоградское УФАС аннулировало еще в конце января. Тогда причиной стало то, что под заявленные в требованиях аукциона характеристики могла подойти лишь одна модификация автомобилей марки Toyota, что заведомо сводило число участников к одному. Вскоре антимонопольщики посчитали, что и спортивный клуб «Ротор» также может обойтись без Toyota Camry. Закупку также аннулировали. Но в марте на сайте госзакупок вновь появился лот в виде 10 элитных иномарок для администрации области. При этом закупают их уже по более высокой цене. Итоги аукциона должны были подвести также 13 марта. Но даже если победителя выберут, заключить контракт до решения вопроса в УФАС чиновники не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU