2020-03-11T15:42:09+03:00
Происшествия

В Волгограде дело жилинспектора-взяточника передали в суд

Он получал «плату» от УК ежемесячно
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина получал взятки за бездействие.Мужчина получал взятки за бездействие.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жалобы на нарушения в сфере ЖКХ поступают в жилинспекцию и прокуратуру довольно часто. Где-то грязные подъезды в доме, кто-то платит за коммунальные услуги гораздо больше установленных тарифов. На какие-то заявления реагируют, а какие-то так и не получают ответов. И вот одна из возможных причин. В Волгограде будут судить инспектора городской жилинспекции за получение взятки за незаконное бездействие.

Две управляющие компании оказались в числе неблагонадежных. Выездные проверки показали нарушения, которые допускают коммунальщики. Чтобы избежать наказания УК платили начальнику инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда». Суммы поступали ежемесячно через посредников. Общая сумма, которую получил мужчина за несколько месяцев – 100 тысяч рублей.

Свою вину волгоградец признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время в Центральном районном суде начнутся заседания. Бывшему сотруднику Жилинспекции грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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