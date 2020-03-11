В Волгограде бутлегера оставили за решеткой почти на два года

11 Март 2020 2020-03-11T13:50:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде оставили в силе приговор в отношении 44-летнего Алисафа Агаева. Мужчину посадили за контрафактный алкоголь, который он покупал, хранил и сбывал под видом известных марок.

Поймали мужчину в конце 2018 года. Он и пять его подельников почти целый год занимались тем, что скупали у дельцов в соседних регионов контрафактный алкоголь, здесь его фасовали, клеили на бутылки товарные знаки известных марок и отвозили оптовым покупателям, которые, в свою очередь, продавали их в магазинах.

Специалисты подсчитали, что ущерб от деятельности мужчины и его «друзей» составил около 2,5 миллионов рублей. Свою вину волгоградец признал, правда, рассчитывал на условный срок. Но судья, учитывая собранные следствием доказательства, приговорил его к реальному сроку: 1 год девять месяцев лишения свободы колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф – 150 тысяч рублей.

- Волгоградец пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но не удалось. Его оставили в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU