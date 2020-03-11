2020-03-11T10:38:17+03:00
Происшествия

Банковские мошенники взяли на волгоградца кредит после телефонного разговора

Мужчина теперь должен 400 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы лишились своих накопленийВолгоградцы лишились своих накопленийФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Банковские лжеработники продолжают обзванивать волгоградцев. Кто-то сразу бросает трубку, а кто-то верит убедительному мужскому голосу и не только лишается накопленных денег, но и оказывается в долгах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, за сутки волгоградцы лишились полутора миллионов рублей.

Житель Суровикинского района сообщил данные карты позвонившему ему представителю банка. Но денег на счету было немного, поэтому аферисты умудрились оформить на мужчину кредит на 400 тысяч. Таким же способом появился долг и у жителя Жирновского района. Ему предстоит отдать уже настоящему банку 243 тысяч рублей. Все деньги оказались на анонимных электронных счетах.

240 тысяч лишилась 34-летняя волгоградка, которая поверила сообщению, что ее счет пытаются взломать. Незнакомец уговорил ее пройти к банкомату, набрать определенную комбинацию цифр. После этого с карты исчезли все сбережения.

Волгоградец просят не доверять звонкам. Банки не проводят операции с картами по телефону, а только при личном визите в финансовое учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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