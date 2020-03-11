В Волгограде ушел в отставку руководитель областного ГИБДД

11 Март 2020 2020-03-11T10:12:41+03:00

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В волгоградской полиции кадровые изменения. Свой пост покинул начальник областного ГИБДД полковник Николай Яншин. Мужчина сам подал в отставку – ему исполнилось 55 лет, а это предельный возраст для службы в полиции. Министр внутренних дел подписал рапорт об увольнении.

Николай Яншин проработал в ГАИ более 30 лет. Начинал инспектором по розыску, долгое время работал заместителем городского ГИБДД, в последние три года руководил областной структурой. За это время не было громких скандалов. Правда, не наблюдалось и резкого снижения аварийности, что является главной задачей ведомства.

Исполнять обязанности начальника будет подполковник Александр Степанов, до этого мужчина занимал должность начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Уберут ли у него приставку и.о. или назначат пришлого начальника, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU