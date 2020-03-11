2020-03-11T10:12:41+03:00
Общество

В Волгограде ушел в отставку руководитель областного ГИБДД

Он ушел на пенсию
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Министр МВД подписал прошение об отставке.Министр МВД подписал прошение об отставке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В волгоградской полиции кадровые изменения. Свой пост покинул начальник областного ГИБДД полковник Николай Яншин. Мужчина сам подал в отставку – ему исполнилось 55 лет, а это предельный возраст для службы в полиции. Министр внутренних дел подписал рапорт об увольнении.

Николай Яншин проработал в ГАИ более 30 лет. Начинал инспектором по розыску, долгое время работал заместителем городского ГИБДД, в последние три года руководил областной структурой. За это время не было громких скандалов. Правда, не наблюдалось и резкого снижения аварийности, что является главной задачей ведомства.

Исполнять обязанности начальника будет подполковник Александр Степанов, до этого мужчина занимал должность начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Уберут ли у него приставку и.о. или назначат пришлого начальника, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банковские мошенники взяли на волгоградца кредит после телефонного разговора
В Волгограде ушел в отставку руководитель областного ГИБДД
Волгоград попал в ТОП-5 популярных городов для празднования 9 мая
В Волжском школьник на велосипеде попал под колеса иномарки
В Волгограде за взятку задержали помощника прокурора
Из Волгограда возобновляют перелеты в Ереван
Красавицу из Волжского стилисты шоу Модель ХL назвали голливудской дивой
В Волгограде узаконили спецавтотранспорт инвалидов
Волгоградским медикам выделили из госбюджета 120 миллионов рублей
Волгоградцы перевели лжебанкирам более 750 тысяч рублей
В День Победы в Волгограде пройдет воздушный парад
Полвека колонии на шестерых: в Волгограде судят банду браконьеров
Вандалы сломали неоновые качели на Набережной Волгограда
В Волгоградской области одна школа закрыта на карантин по гриппу
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель
Учительница года из Волгограда попала на билборд нового сериала ТНТ «Патриот»
Волгоградская санавиация за месяц спасла 5 малышей и 15 взрослых
В Волгограде на Электролесовской строят основание новой дороги
Двое погибли, ребенок остался без руки: виновник ДТП на Волжской ГЭС идет под суд
Волгоградский губернатор о коронавирусе: «Хочешь мира — готовься к войне»
Коммунальщики заплатят волгоградцу более 100 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево
Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь дом бывшей жены
В столкновении иномарок в Волгограде пострадали четверо
Жители волгоградских сел пили воду из непроверенной скважины
Волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
Александр Хацкевич об игре Ротора и Нефтехимика: Так играть мы не имеем права
«Сокрушим врага!»: новые баннеры на "Волгоград Арене" возмутили фанатов
На севере Волгограда на сутки отключат воду