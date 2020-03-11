Волгоград попал в ТОП-5 популярных городов для празднования 9 мая

11 Март 2020 2020-03-11T09:00:06+03:00

Из этой «пятерки» в нашем городе-герое отдохнут туристы дешевле всего

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В этом году праздник 9 мая будет особенным: к юбилейной дате 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне подготовили множество мероприятий. И россияне заранее планируют свое время на эти майские дни. Многие уже бронируют гостиницы в городах где намерены встретить День Победы. На основании сервиса бронирования жилья эксперты Tvil.ru и определили «пятерку» самых популярных на майские праздники городов. Волгоград, что впрочем не удивительно, тоже попал в этот список.

ТОП-5 городов популярных для путешествий на майские праздники выглядит так: Севастополь, Керчь, Санкт-Петербург, Москва и Волгоград.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки на День Победы в основном на короткий период - от 1,3 до 5,1 ночи и тратят на аренду жилья в путешествии от 2,3 до 3,7 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Волгограде и Севастополе, дороже - в Москве.

Так, в Волгограде на отдых в эти дни туристы планируют потратить 2317,5 рублей за сутки (средние траты семьи на проживание). Провести гости у нас намерены в среднем 2,7 ночей.

В Севастополе — 2330,6 рублей / 5,1 ночи

Санкт-Петербург — 2798 рублей / 5 ночей

Керчь — 2450,3 рублей / 1,3 ночи

Москва — 3650 рублей / 5 ночей

ИСТОЧНИК KP.RU