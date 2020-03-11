В Волжском школьник на велосипеде попал под колеса иномарки

11 Март 2020 2020-03-11T08:54:18+03:00

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В приходом весны с каждым днем на улицах города становится все больше велосипедистов, скейтбордистов, скутеристов. Причем большинство из них школьники. 10 марта под колеса машины попал 9-летний мальчишка. Произошло это в городе Волжском на улице Мира. 38-летняя женщина ехала на своем «Ниссане» в сторону улицы Медведева. Она слишком поздно заметила школьника, который на велосипеде переезжал дорогу. Волжанка нажала на тормоз, но столкновения было не избежать. Ребенок упал с велосипеда.

Водитель вызвала «скорую». Медики оказали мальчишке первую помощь. К счастью, велосипедист отделался парой синяков и в госпитализации не нуждался.

Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла на Тракторном. 40-летний мужчина на «семерке» на улице Шурухина сбил 17-летнего подростка. Пешехода медики увезли в больницу, ему предстоит лечение в стационаре.

- Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU