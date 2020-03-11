В Волгограде за взятку задержали помощника прокурора

11 Март 2020 2020-03-11T08:31:13+03:00

Помощника прокурора задержали за получение взятки в особо крупном размере. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Операцию по разработке и задержанию взяточника проводили совместно сотрудники сразу трех ведомств: следственного комитета, ФСБ, и служба собственной безопасности областной прокуратуры. К силовикам поступила информация о том, что помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда требует взятку от одной из организаций.

- Во время передачи денег мужчину задержали, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Сейчас в обстоятельствах преступления разбираются следователи. Им предстоит собрать нужные доказательства для направления дела в суд. Его возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или многомиллионный штраф.

Также специалисты выясняют, был ли этот эпизод единственный в карьере помощника прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU