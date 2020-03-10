Из Волгограда возобновляют перелеты в Ереван

10 Март 2020 2020-03-10T21:41:52+03:00

Первый рейс в столицу Армении отправится уже 29 марта

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Отличная новость от волгоградского аэропорта: спустя два года возобновляются прямые авиарейсы в Ереван. Уже 29 марта из Волгограда отправится первый рейс в столицу Армении.

Напомним, это уже не первая попытка наладить прямое авиасообщение между Волгоградом и Арменией. Сначала этот маршрут взялись обслуживать «Саратовские авиалинии», потом «Уральские авиалинии». Но направление оказалось не таким рентабельным, как ожидали авиаперевозчики, и уже через пару-тройку месяцев этот маршрут закрывался. И вот очередная попытка.

На этот раз за прямое авиасообщение будет обеспечивать компания Nordwind Airlines. Обещают летать в Ереван раз в неделю.

- До 31 мая 2020 года полеты в один из древнейших и удивительнейших городов мира будут выполняться по воскресеньям, а начиная с июня – по четвергам, - уточняют «КП-Волгоград» в аэропорту.

И еще немного информации: время в пути – 1 час 45 минут.

Билеты уже в продаже, стоимость перелета в одном направлении – от 5 401 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU